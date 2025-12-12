餃子専門店「大阪王将」は、2025年12月16日から2026年1月18日までの期間限定で、『魅惑の五香麻辣湯』(税込890円〜)を全国の店舗で発売する。麺は春雨または中華麺から選ぶことができ、辛さも定番･辛さ2倍(+50円)･辛さ3倍(+100円)の3段階から選択可能。さらにボリュームアップしたい場合、えび･豚肉(増量)･水餃子(増量)が各+100円で追加できる。※店舗によって価格が異なる場合がある。テイクアウトは不可。〈トレンドグルメが大阪