「カレーハウスCoCo壱番屋」などを展開する株式会社壱番屋は、2026年1月17日に「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ!」を宝島社から発売する。最新のグランドメニュー紹介や、カレー&トッピングの人気ランキング紹介などの内容だが、注目は特別付録で「店内飲食限定10%OFFスペシャルパスポート」がついてくること。利用期間中何度でも、店内飲食の会計から10%オフとなる。利用期間は2026年1月17日(土)〜2027年1