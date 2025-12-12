筑後川水系のダムの貯水率が下がっているとして、国土交通省・九州地方整備局は渇水対策本部を設置し、節水を呼びかけています。国土交通省・九州地方整備局と水資源機構によりますと、ことし9月から少雨が続いた影響で、福岡県朝倉市にある筑後川水系の3つのダム（江川・寺内・小石原川ダム）の貯水率は、12日午前0時時点で37パーセントと、平年値のおよそ半分となっています。九州地方整備局は11日付で渇水対策本部を設置