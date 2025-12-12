来年4月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されることを周知しようと、12日朝、北九州市で啓発活動が行われました。■高校生「令和8年4月1日から、自転車の一定の交通違反に青切符が導入されます。」通勤・通学中の人が行き交う北九州市八幡西区の筒井町交差点では、近くの高校生と警察官が、来年4月から改正される自転車の交通ルールを記したチラシを配りました。 自転車の交通違反に「青切符」が導入される来年4月