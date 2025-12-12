今年の阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負は、０６年勝ち馬で、四位洋文騎手（当時。現在は調教師）が騎乗したウオッカを振り返る。当時の２歳ＪＲＡレコード１分３３秒１でＧ１初制覇。Ｇ１・７勝を挙げた女傑伝説の始まりだった。父ギムレット譲りの末脚がさく裂した。中団の内から好位に上がった４番人気のウオッカが直線で鋭