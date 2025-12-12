きょうは北風が強く、日中も厳しい寒さになるでしょう。 【写真を見る】東海地方はあす夜から雨が降り出す所も 日曜は午前中を中心に広く雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気(12/12 昼) 正午前の名古屋市内は、青空が広がっていて日差しの暖かさはありますが、北寄りの風が強まり、朝から気温はあまり上がっていません。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。平野部を中心に、空気が乾燥しやすい予想です。洗濯物はよく乾きます