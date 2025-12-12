今日12日11時52分、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報が発表されました。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。北海道と東北に津波注意報発表今日12日11時52分、北海道や東北に津波注意報が発表されました。「津波注意報」が発表された地域は以下の通りです。＜津波注意報＞北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸*、岩手県*、宮城県*印で示した沿岸ではただちに