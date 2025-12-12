８日に緊急手術を明かした作家の室井佑月さんが１２日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、夫で元新潟県知事、立憲民主党衆院議員の米山隆一氏に「離婚して下さい」と訴えた。手術後初となる１１日の投稿で「ちょっと死にかけたんよ。あとでじっくり聞いて。今、頭、動いてない」と説明。「ほんのちょっとだけど、驚き〜！」とつづった。さらに８日に米山氏が「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、