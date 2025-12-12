「スーパーガール」ティザービジュアル (C) & TM DC (C) 2025 WBEI DCスタジオの最新作「スーパーガール」(原題「Supergirl」)が、2026年夏に公開されることが決定。ティザービジュアル・ティザー予告が公開された。配給は東和ピクチャーズ・東宝。全米公開日は2026年6月26日。 主人公のスーパーガール（カーラ・ゾー＝エ