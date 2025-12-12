＜地震情報＞12日午前11時44分ごろ、東北地方で最大震度4の地震がありました。この地震で、以下の地域に津波注意報が発表されました。＜津波注意報＞北海道太平洋沿岸中部青森県太平洋沿岸岩手県宮城県 また、この地震で静岡県内でも震度の地震を観測しました。＜静岡県内の市町村震度＞震度1 富士市 沼津市 御殿場市 小山町 松崎町震源地は青森県東方沖 震源の深さは20㎞ 地震の規模はM6.7と推定されます。