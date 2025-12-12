１０日、高家堰鎮の高家堰村で、盆栽をせん定する村民。（宜昌＝新華社記者／杜子璇）【新華社宜昌12月12日】中国湖北省宜昌市長陽トゥチャ族自治県の高家堰鎮は、1980年代から盆栽産業の育成を開始した。ここ数年は、盆栽の苗木生産産業を軸に、インターネットのライブ配信などを活用して販路を拡大し、店舗販売と電子商取引（EC）を融合させた新業態を生み出した。2024年の売上高は1億5千万元（1元＝約22円）を上回っ