松本文部科学相は将棋の福間香奈女流六冠が出産によりタイトル戦で事実上不戦敗となる規定の見直しを要望している件について「全ての人々のそれぞれの状況に配慮して個性と能力を十分に発揮することができる環境を構築することは大変大事なこと」と述べました。松本文部科学相は、12日の閣議後の会見で、日本将棋連盟は公益社団法人で所管が内閣府のため、「文部科学省として何か指導などできる立場ではない」とした上で、「全ての