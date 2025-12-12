神奈川県の日向山で山火事が発生してから3日が経過した12日も、鎮圧には至っておらず、消火活動が行われています。神奈川県伊勢原市の日向山で9日に発生した山火事は、火や煙の勢いは収まっているものの、山の地面にある熱源が消えているのを確認できていないことから、鎮圧には至っていません。消防によりますと、12日も神奈川県の要請で派遣された自衛隊のヘリが参加して、消火活動を行っているということです。午前11時ごろから