6日のスポニチ賞ステイヤーズSで3着だったクロミナンス（牡8＝尾関、父ロードカナロア）は左前脚の屈腱炎が判明したため、引退が決まった。12日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。損傷率は8.5％で症状としては軽度とはいえ良化に相当な期間を要するとともに再発のリスクがあることから尾関師、獣医師を交えて協議した結果、ここが引き際と判断された。昨年は昇級戦のAJC杯3着から日経賞2着、目黒記念3着、アルゼンチ