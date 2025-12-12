Ｊリーグの２０２５シーズン年間表彰式にあたる「Ｊリーグ・アウオーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、チェアマン特別賞にセルジオ越後氏（８０）、ラモス瑠偉氏（６８）、木村和司氏（６７）が選ばれた。セルジオ氏は「長い人生の中にいくつか忘れない日があります。今日は、その一つになりました。ありがとうございます」と感謝。サッカー愛にあふれ、テレビ中継などでの辛口解説でお馴染みだが、穏やかな笑みを浮かべた