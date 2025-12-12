【UEFAカンファレンスリーグ】シェルボーン 0−3 クリスタル・パレス（日本時間12月12日／タラー・スタジアム）【映像】密集の隙間を通すラストパスクリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、アシストを記録した。密集の隙間をこじ開けるパスにファンたちも歓喜している。クリスタル・パレスは日本時間12月12日、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第5節でシェルボーン（アイルランド）と対戦。鎌田はダブ