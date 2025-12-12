県内で活動するフードバンクの協議会に対し新潟市内のロータリークラブから生鮮食品が贈られました。県内のひとり親家庭などに届けられます。フードバンクへの食料支援は社会奉仕活動の一環として新潟西ロータリークラブが毎年、この時期に取り組んでいます。12月11日、クラブのメンバー約40人が肉や野菜など、生鮮食品を段ボール箱に詰め込む作業を行いました。県フードバ