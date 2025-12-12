12日の県内は各地で断続的に雪が降っています。気象台は土砂災害や大雪、電線等への着雪に注意を呼びかけています。朝から雪が降り続く妙高市関山。県内は冬型の気圧配置となり。各地で断続的に雪が降っています。午前11時現在の積雪は津南町で37センチ、湯沢町で27センチとなっています。〈まちの人〉「除雪はこの前のこの程度とことし2回目かな」雪は13日にかけて続く見込みで、12日夕方までの降雪量は、いずれも多いところで上