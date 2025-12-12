トヨタ“新型”「“ちいさい”四駆SUV」登場2025年12月5日から7日までインテックス大阪（大阪市住之江区）にて、「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。なかでも会場でひときわ注目を集めたのが、トヨタブースに展示された新型「ランドクルーザーFJ（以下、FJ）」でした。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型”「“ちいさい”四駆SUV」です