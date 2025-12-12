テレ東では、2026年1月16日(金)から、ドラマ9「元科捜研の主婦」（毎週金曜夜9時〜）を放送します。本ドラマはテレビ東京と講談社が共同開発したオリジナルストーリーとなっております。【動画】＜予告＞1月期新ドラマ「元科捜研の主婦」情報解禁コメント公開！かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織は、現在は退職し、家事と5歳の息子・亮介の育児に奮闘中。最近、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦