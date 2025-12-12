私はカオリ、50代のパート主婦です。家族は会社員の夫と、娘のアカネ（25歳）。アカネは大学を卒業してから地元で就職し、そのまま自宅から勤務先に通っています。ひとつ屋根の下に親子3人、平和な暮らしではあるのですが……。アカネは実家暮らしなのをいいことに家事ひとつ何もしません。仕事をしてお金を入れているから問題ないと思っているのか、私にすべて丸投げです。そんなある日、私はアカネから「お弁当を作ってほしい」