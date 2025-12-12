¥«¥Ä¥é¤ÇÊÑÁõ¡ÄÉã¤ÎÉ½¾ð¤Ï!?ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ò¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿?²ÈÂ²¥µ¥×¥é¥¤¥º?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¤Ç²Î¼ê¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®µ×ÊÝÄ¾µª(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¡¢Ä¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾®µ×ÊÝ½ÕºÚ(Æ±)¤¬¡¢ÊÑÁõ¤·¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò½ÕºÚ¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£Ä¾µª¤Ï¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡¢½ÕºÚ¤Ï¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤Î¤«¤Ä¤é¤òÃåÍÑ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂçÀ®¸ù¥¢¥Õ¥í¤ÇÀøÆþ³Ú¤·¤¹¤®¤¿¤·¤ª·»¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥«¥Ä¥é¾Ð¤¤Å¾¤²¤¿¾Ð¡×