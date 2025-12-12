¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°ÅÄ½ãÅê¼ê¤¬¡¢ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Æ±´ü¤È¤Î?¥í¡¼¥ÆÈ¼Áö?¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ½ã¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÇÆ±´ü¤Î¾¾ËÜÀ²¤È¶¦¤Ë¡¢Í¥¾¡Î¹¹ÔÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤À¡£Æ±ÃÏ¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Ï¥ï¥¤Æþ¤ê¤·¤¿Á°ÅÄ½ã¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸µ¡¹¤ÎÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤ÄµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ