音楽教室で制服を1枚ずつ…元SKE48でタレント、ライバーとしても活動する石川花音(27)が刺激的なグラビアショットを公開し、話題になっている。「スワイプすると脱いでいくスタイル。全部あえてのレタッチなし写真だよ何枚目が好き？」とインスタグラムに綴り、音楽教室を舞台にしたグラビアショットをアップ。制服を1枚ずつ脱いでいく連続ショットで、肌もあらわな体の前面がピアノに反射した?挑発的なショット?も含まれ