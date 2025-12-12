気象庁によると、12日午前11時44分ごろ、北海道函館市や青森県八戸市、岩手県盛岡市などで震度4の地震があった。震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M)6・5と推定される。【北海道】震度4=函館市、知内町、厚真町、むかわ町、新冠町【青森県】震度4=五所川原市、つがる市、平内町、今別町、外ヶ浜町、八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町