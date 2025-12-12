今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『#255【油揚げ】ふっくら美味しい味付けお揚げ！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今回は味付けお揚げふっくら美味しいのでぜひ作ってみてください！【材料】油揚げ：8枚水：500ml砂糖：100gだしの素：小さじ1しょうゆ：大さじ3﻿#255【油揚げ】ふっくら美味しい味付けお揚げ！【東北きりたん】熱々うどんにぴったりの「味付