サッカーJ2藤枝MYFCは12月12日、元日本代表・槙野智章さんの来シーズンの監督就任が決定したと発表しました。 藤枝MYFCは12日、クラブのホームページで、槙野智章さんの監督就任の報告と、本人のコメントを掲載しました。 槙野さんは「監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたい」と意気込み、最高のエンターテインメントの創