贈答用に人気の高級みかん「こだわりいしじ」の出荷が呉市倉橋町で始まりました。「こだわりいしじ」はおよそ50年前に呉市倉橋町で見つかった「いしじみかん」で、特に品質の高いものをブランド化したものです。徹底した水分管理で育てられ糖度12度以上のものだけが出荷が許されます。ことしは玉太りもよく例年並みの出荷量が期待されます。■生産者・落海政博さん「糖と酸のバランスのいい美味しいミカンができた。ひとつ食べたら