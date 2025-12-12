長崎市で11日夜、86歳の男性が軽乗用車にはねられる事故があり、意識不明の重体となっています。 11日午後7時頃、長崎市香焼町の県道で道路を横断していた岩瀬 清さん 86歳が、直進中の軽乗用車にはねられました。 警察によりますと、この事故で岩瀬さんは頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。 軽乗用車を運転していた73歳の男性にケガはありませんでした。 現場は片側1車線の