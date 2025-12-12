タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める「ヒーローワールド・チャレンジ」で、9年ぶりの大会制覇を挙げた松山英樹。最終日は10番パー4でセカンドショットを直接カップに沈めてイーグルを奪うなど「64」をマークしたが、好スコアの大きな要因は、週を通して冴えたグリーン上のパフォーマンスにあった。「パッティングが入ってくれたので、そこでスコアを伸ばすことができて良かった」と松山自身も好調さを口にした。【写真】ベイ