地域の子供達に防災について意識を高めてもらおうと、湧水町の木材を扱う会社がワークショップを開きました。防災のワークショップを開いたのは、湧水町で国産の木材を活用して加工から販売まで手掛ける「MEC Industry」です。地元の児童や生徒に防災の意識を高めてもらおうと開かれたものです。災害が起きたことを想定し、持ち寄った食材で献立を考えたり、トイレが使えなくなった場合に必要な凝固剤を試しました