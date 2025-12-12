国内シニアツアー「いわさき白露シニアゴルフトーナメント」でシニア3勝目を挙げた手嶋多一。彼はドライバーだけ異なるグリップを使用しているという。その理由を聞いてみた。【写真】ワタナベグリップは、深い溝のパターンが特徴だった！手嶋のドライバーはミズノ『ST200X』（10.5度）に『TOUR AD クワトロテック 75 X』という組み合わせ。ただし、グリップだけは、他のクラブで使う『イオミック』や『ゴルフプライド』ではなく、