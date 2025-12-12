知人女性を監禁したとして逮捕された大阪市消防局の男（３７）が、覚醒剤を使用した疑いで再逮捕されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、大阪市消防局・城東消防署の消防士長・古木良亮容疑者（３７）です。古木容疑者は１２月８日、知人女性（３０代）をマンションの一室に約４時間、監禁したとして現行犯逮捕されましたが、その際の取り調べで大量の汗をかいていたことから、警察が尿検査を実施。覚