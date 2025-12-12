JR東海によりますと、東海道新幹線はきょう午前11時44分に発生した地震で安全確認を行ったため、小田原と品川の間の上下線で一時運転を見合わせましたが、午前11時55分に運転を再開しました。一方、JR東日本によりますと、東北新幹線は地震の影響で仙台と新青森の間で一時的な停電が発生し運転を見合わせましたが、安全の確認がとれたため、午前11時58分に運転を再開しました。はやぶさ11号とやまびこ53号で、最大19分の遅延が発生