Snow Man佐久間大介と声優の三森すずこがW主演を務めるアニメ映画『白蛇：浮生』（2026年1月30日公開）の日本語吹替版のメインビジュアル、主題歌、本予告映像、メインキャスト、ムビチケ第2弾の情報が解禁された。主題歌は、前作に続きSnow Man「縁 -YUAN-」に決定した。【動画】Snow Man「縁 -YUAN-」起用の『白蛇：浮生』本予告主題歌に決定したSnow Man「縁 -YUAN-」は、『白蛇：縁起』『白蛇：浮生』の物語とぴったり合っ