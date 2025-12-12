12日の新潟県内は寒気の影響を受け、雪を伴い強い風が吹いているところがあります。引き続き風雪や高波などに注意が必要です。寒気の影響を受け、荒れた空模様となっている県内。雪を伴った強い風が吹き、新潟市中央区では視界が悪くなる時間帯がありました。最大瞬間風速は佐渡市弾崎で26.3ｍ、新潟市東区で24.2ｍを観測。海はしけて波が高くなりました。山沿いでは雪の量が増え、午前11時現在の積雪は津南町で40センチ、湯沢町で