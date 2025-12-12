東京・港区で起きた住宅火災は、いまも延焼が続いています。安住紳一郎アナウンサー「炎が見えました。そして黒煙が大きく火が上がっています。赤いオレンジ色の炎がかなり見えます。煙も高く上っています。このレンガ色の建物が高輪警察署、その裏手ということになります」午前10時半ごろ、港区・高輪の住宅で「黒い煙が見える」と近隣住人から119番通報がありました。警視庁などによりますと、2階建て住宅の1階部分、およそ50平