国の野菜指定産地となっている熊本県苓北町では特産の冬レタスの収穫が始まっています。 【写真を見る】“シャキッと甘い” 冬レタスの収穫が盛ん熊本県苓北町 苓北町では現在50戸あまりの農家が約80haの畑で特産の冬レタスを栽培しています。 今、収穫されているのは、11月始めに定植されたレタスで、苓北町の志岐平野では生産者たちが葉の巻き具合を見ながら、青々と育ったレタスをひとつひとつ丁寧に切り取っていました。