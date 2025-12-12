冠婚葬祭業を展開するアークベルが12月11日、新潟県内と山形にある35の病院や福祉施設に車いす35台を寄贈しました。福祉活動を通じて社会に貢献しようと行われているこの取り組みは今年で33回目。社員や関連企業などからの募金で購入した車いすを寄贈しています。【アークベルグループ松尾哲郎 取締役執行役員】「一人一人の善意がこういった形で車いす35台を寄贈できる。チャリティー募金の事業はとて