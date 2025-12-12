元AKB48の福留光帆（22）が11日放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」年末SPに出演。ある女優を絶賛した。俳優や女優は芸能界の中でも美しさのレベルが違うとの話題に。見取り図・リリーは「イケメンとかめっちゃかわいい人ってめっちゃ性格良いよな。人生で否定とかされてないんやろな」と実感を込めた。福留も共感し、「むっちゃ仕草もかわいくて。この間もひっくり返りました…中条あやみさん！かわいすぎて、顔があまりに