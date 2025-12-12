ファッションデザイナーのドン小西（75）が10日、自身のインスタグラムを更新。愛車のド派手なオープンカーでドライブする姿を披露した。【写真】「素敵ですねぇ」「かっこいい」真っ赤なオープンカーを乗りこなすドン小西投稿では「天気がいいので北方謙三さんとプチドライブ ジジイ同士！せめて車は派手にね」とつづり、過去にもSNSなどで紹介していた愛車のドイツの高級車・アウディ『R8 スパイダー V10』で助手席に作家の