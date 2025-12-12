立憲民主党の野田佳彦代表立憲民主党の野田佳彦代表は12日の記者会見で、今国会で内閣不信任決議案を提出しない意向を表明した。「功罪を評価する段階ではまだない。評価を定めるのは時期尚早だ」と述べた。高市早苗首相の政権運営に関し「いろいろと失点かなと思うこともあるが、逆に頑張っている部分もある」と語った。