12日午後0時6分ごろ、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、三戸町、五戸町、それに青森南部町、岩手県の盛岡市と八幡平市、それに軽米町です。【各地の震