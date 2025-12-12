MLB・オリオールズは日本時間12日、メッツからFAとなっていたピート・アロンソ選手と5年契約を結んだことを発表しました。現在31歳のアロンソ選手。2019年にメジャーデビューを果たすと、ルーキーながら53本塁打を放ち、新人賞を獲得しました。メッツでの7年目を迎えた今季は、全試合出場となる162試合でリーグ4位となる38HRを放ち、リーグ2位となる126打点を記録。一塁手として初めてシルバースラッガー賞も獲得しました。積み重