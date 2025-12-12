マイナビは2025年7月、全社員約8,000名を対象としたデジタルポータブルスキル(DPS)学習プログラムの一環として、3カ月間のオンライン研修プログラム「マイナビ文系AI塾」を初開催した。マイナビ文系AI塾急速に進むデジタル変革(DX)により、AIやITを日常業務のツールとして活用する力は、一部の専門職だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって不可欠な時代となっている。経済産業省が2024年7月に改訂した「デジタルスキル標準