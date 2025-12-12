【モデルプレス＝2025/12/12】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第4弾が公開された。【写真】乃木坂キャプテン“ほぼノーメーク”姿◆梅澤美波、屋上プールでの水着ショット公開今回解禁されたカットは、梅澤の囁き声が聞こえてきそうな、まさに“ゼロ距離”な水着ショット。ミラノ中心地にあるホテルの屋上プールで、カラフルなストライプ柄の水着姿を披露している。