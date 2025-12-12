中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題で日中間の緊張関係が増す中で、さらに不安な現象が起きている。2025年12月12日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は9日に中国とロシアの爆撃機が東シナ海から四国沖にかけて共同飛行を行ったことを取り上げた。核兵器を使って日本の領土を破壊する演習？小泉進次郎防衛相はXに「南西航空方面隊等から戦闘機をスクランブル発進させ対領空侵犯措置を厳正に実施しました」と投