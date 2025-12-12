名古屋の東山動植物園で飼育されている7歳のメスのコアラ「ななみ」が死にました。 2018年に東山動植物園で生まれたメスのコアラ「ななみ」は、7月7日に生まれたことから「ななみ」と命名されました。 2020年に「ワトル」、2022年に「おもち」の2匹の子どもをもうけました。 体調を崩したのは今年10月23日で、バックヤードでの飼育に切り替えられましたが、11日午後1時半ごろ死んでいるのが確認されました。