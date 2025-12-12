Juke/FootworkやClub Musicを基盤とし、国内外のシーンから注目を集め続けるプロデューサーユニット64controllが、最新EP『Dic EP』を2025年12月12日（金）、TREKKIE TRAXよりリリースした。64controllは、東京在住のzéneと大阪在住のU-kohによって2017年に結成されたプロデューサーデュオ。JukeやFootworkに根ざしたアプローチを軸に、これまで数々のトラックを発表してきたほか、全国各地のナイトクラブにてDJとしても精力