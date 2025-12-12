「まさかあの子が巨人のドラフト1位になるとは……」巨人2位・田和廉 京都出身、母との東京進出は親戚一家の一間から始まった最速152キロ左腕の巨人のドラフト1位・竹丸和幸（23=鷺宮製作所）。小2で入団した広島の軟式学童野球の「温品ヤングウルフクラブ」の恩師・枝根隆二監督（64）はこう言って目を丸くした。巨人の阿部慎之助監督（46）はドラフト指名後、「全てのボールが素晴らしい。即戦力として見てるけど、まだ伸び